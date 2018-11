Taylor Swift e Camila Cabello levam quatros prêmios cada no American Music Awards

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Taylor Swift, 28, e Camila Cabello, 21, forma as grandes vencedoras do American Music Awards, que aconteceu nesta terça-feira (9), no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As duas também se apresentaram durante a premiação.

Swift estava indicada para quatro prêmios e levou todos. De melhor Artista, de melhor turnê, de melhor cantora e de melhor álbum, por "Reputation". Já a cubana Camila Cabello venceu como nova artista. Só pela música "Havana", ela venceu como melhor videoclipe, melhor parceria com o rapper Young Thug e melhor música pop/rock.

Felizes, as duas cantoras até postaram fotos juntas e abraças durante a premiação. No palco, Swift cantou a música "I Did Something Bad", e Camila Cabello se apresentou com "Consequence".

Durante a premiação discursou sobre o significado de seu álbum. "Essa é a primeira vez que escrevo um álbum baseado em um título primeiro. Eu escrevi o álbum baseado em todas as facetas da reputação de quem nunca me amou. Eu sempre vejo os álbuns como capítulos da minha vida. E estou muito que vocês gostem desse, Mas eu preciso realmente ser honesta. Estou ainda mais animada com o próximo capítulo!", disse a cantora.

Swift voltou a falar sobre a sua posição política. Na semana passada, a cantora disse aos seus 112 milhões de seguidores no Instagram que apoia e votará em dois democratas concorrendo em Tennessee nas eleições congressionais dos EUA, em 6 de novembro.

Aretha Franklin, morta em agosto, foi lembrada com um tributo feito pelas cantoras Gladys Knight, Ledisi, Donnie McClurkin, CeCe Winans e Mary Mary. As artistas apresentaram um medley de músicas gospel de Aretha.

A noite ainda teve um prêmio póstumo ao XXXTentation, rapper morto em junho. Ele venceu a categoria Melhor Álbum de Soul e R&B. A mãe do artista, Cleopatra Bernard, foi quem recebeu o prêmio. "Estou honrada por receber esse prêmio em nome de meu filho. Gostaria de agradecer à premiação e a todos os fãs que fizeram isso possível".

O prêmio de melhor rap/hip hop foi para Cardi B, que subiu ao palco com um vestido inspirado em Carmen MIranda. "Quero agradecer a minha filha, não só porque ela é a minha fila, mas porque ela a inspirou a provar que todos estavam errados. Todo mundo disse que eu não poderia fazer mais isso depois que eu tivesse um filho", protestou a cantora.

O filme "Pantera Negra", venceu na categoria de melhor trilha sonora, com músicas composta pelo sueco Ludwig Göransson com parceiros.

VEJA A LISTA DOS VENCEDORES

Melhor artista do ano

Taylor Swift

Novo artista

Camila Cabello

Parceria

Camila Cabello ft. Young Thug "Havana"

Turnê

Taylor Swift

Cantora (Pop/Rock)

Taylor Swift

Álbum (Pop/Rock)

Taylor Swift "Reputation"

Melhor Clipe

Camila Cabello ft. Young Thug "Havana"

Cantor (Pop/Rock)

Post Malone

Dupla ou Grupo (Pop/Rock)

Migos

Música (Pop/Rock)

Camila Cabello ft. Young Thug "Havana"

Cantor (Country)

Kane Brown

Cantora (Country)

Carrie Underwood

Dupla ou Grupo (Country)

Florida Georgia Line

Álbum (Country)

Kane Brown "Kane Brown"

Música (Country)

Kane Brown "Heaven"

Artista (Rap/Hip-hop)

Cardi B

Álbum (Rap/Hip-hop)

Post Malone "beerbongs & bentleys"

Música (Rap/Hip-hop)

Cardi B "Bodak Yellow (Money Moves)"

Cantor (Soul/R&B)

Khalid

Cantora (Soul/R&B)

Rihanna

Álbum (Soul/R&B)

XXXTentacion "17"

Música (Soul/R&B)

Bruno Mars & Cardi B "Finesse"

Artista (Rock Alternativo)

Panic! At The Disco

Artista (Adulto Contemporâneo)

Shawn Mendes

Artista (Música Latina)

Daddy Yankee

Artista (Inspiração contemporânea)

Lauren Daigle

Artista (Música Eletrônica)

Marshmello

Trilha Sonora

"Black Panther: The Album, Music From And Inspired By"