Taylor Swift, Jennifer Hudson e Ian McKellen devem estar em filme do musical 'Cats'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Taylor Swift e Jennifer Hudson devem estrelar a adaptação do musical "Cats" no cinema, ao lado do ator Ian McKellen e de James Corden, segundo a revista The Hollywood Reporter.

O longa, que ainda não tem data para chegar aos cinemas, será dirigido por Tom Hooper, que ganhou o Oscar de melhor diretor em 2011 por "O Discurso do Rei", além de ter trabalhado na adaptação de "Os Miseráveis".

"Cats", baseado nos poemas de T.S. Elliot e composto por Andrew Lloyd Webber, estreou em Londres em 1981 e foi encenado na Broadway de 1982 a 2000.

Segundo a publicação, Hudson deve interpretar a personagem Grizabella, uma gata que já foi glamourosa e busca ser aceita; McKellen faria Old Deuteronomy, um ansião líder do grupo de gatos; e Swift estaria cotada para fazer Bombalurina, uma sedutora gata vermelha.

A produção do filme está programada para começar neste ano, no Reino Unido, mas nenhuma data foi divulgada ainda.