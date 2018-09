Tcheco diz ter apoio dos jogadores do Coritiba e garante que não vai deixar o cargo

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Tcheco, lamentou a derrota para o Londrina nessa sexta-feira (dia 14) e o comportamento dos jogadores. “Os jogadores estavam muito ansiosos, nervosos. Não conseguiram corresponder em cima dessa pressão sobre eles”, disse. “E teve um lance que resume esse momento que estamos passando, algo que não é de agora. O lance é aquele que o Iago (Dias) está completamente na bola e o goleiro acaba tocando nele. Ele acaba não buscando o pênalti. Sem condenar o Iago, mas esse lance é só o reflexo do que está acontecendo com os jogadores. Eles estão tentando, mas não conseguem fazer o jogo fluir”, comentou.

Em relação ao desempenho contra o Londrina, Tcheco gostou do primeiro tempo. “Fizemos um bom primeiro tempo. Só faltou aquele capricho na hora de concluir a jogada. Tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo”, afirmou.

O treinador também explicou as trocas de esquema tático. Ele já usou o 4-3-1-2, o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. “Estou procurando essa tática ideal com essas peças que eu tenho”, comentou. E citou ainda que deu chances a todos os jogadores do elenco. “Acabei dando oportunidade para todos os jogadores”, lembrou.

Pelo acordo com a diretoria, Tcheco pode voltar a ser auxiliar-técnico quando entender que não tem mais condições de ser o treinador. Ele falou sobre essa situação nessa sexta-feira. “A minha trajetória como jogador não foi fácil e uma coisa digo com a boca cheia: eu não saio. Enquanto os jogadores estiverem comigo, não peço para sair. Sinto que eles estão comigo ainda”, declarou.

Em relação aos dirigentes, Tcheco diz que o futebol tem esse suporte. “Da parte da diretoria, tudo que a gente pede eles estão nos ajudando”, disse.