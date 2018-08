TCU pede para PF apurar ataque de hacker a computador de ministro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TCU (Tribunal de Contas da União) pediu à Polícia Federal que investigue o possível ataque de um hacker a computadores do ministro Augusto Sherman, que relata na corte auditorias sobre investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O órgão informou ao Ministério da Segurança Pública, responsável pela PF, que o e-mail do ministro e o provedor de nuvem, nos quais ele armazenava informações pessoais e de trabalho, foram invadidos e tiveram os dados apagados. A ação teria ocorrido em 8 deste mês, sendo percebida por Sherman nos dois dias seguintes.

Conforme pessoas com acesso ao caso, ouvidas pela reportagem, as contas invadidas guardavam cópias de acórdãos já julgados pelo tribunal em sessões públicas, documentos que são de livre acesso no site do tribunal.

Algumas dessas decisões se referem às operações de aporte de capital do BNDES na JBS e outras empresas, além do financiamento de serviços brasileiros em obras no exterior.

Sob a responsabilidade do ministro, o TCU toca ao menos dez auditorias sobre operações do BNDES que somam R$ 58 bilhões.

As informações sobre ataque foram publicadas pelo site Buzzfeed e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

O auxílio da PF foi requerido em 16 deste mês. Por ora, não há informações sobre a autoria do ataque e se ele tem relação com a atividade profissional de Sherman.