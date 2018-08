Teatro de Comédia volta aos palcos em novembro com texto de Luci Collin

Da redação

O Teatro de Comédia do Paraná (TCP) vai apresentar na edição de 2018 o texto inédito Papéis de Maria Dias, da autora paranaense Luci Collin. A tragicomédia faz um confronto entre a vida de cinco mulheres simples e cinco homens consagrados, discutindo temas como grandiosidade, criação e os dramas da existência comum, com direção de Carolina Meinerz e Letícia Guimarães.

O edital para a seleção de atores e atrizes para o espetáculo estará aberto até o dia 9 de setembro. O espetáculo estreia em novembro. Serão escolhidos até dez atores e atrizes profissionais, que começam a ensaiar ainda em setembro. Os inscritos participarão de uma audição e podem interpretar um dos três textos apresentados no edital.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59m do dia 9 de setembro de 2018, exclusivamente por e-mail dirigido ao endereço [email protected], com a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. A lista dos artistas selecionados será divulgada no dia 14 de setembro pelo site do Centro Cultural Teatro Guaíra e redes socais

Os atores e atrizes devem ser profissionais, maiores de 18 anos e residentes no Paraná. Além disso, devem ter disponibilidade para ensaios a partir de 17 de setembro de 2018, de acordo com o cronograma estabelecido para a produção do espetáculo.

Audições — As audições ocorrem nos 11 e 12 de setembro. Além da interpretação do texto escolhido, que tem duração máxima de um minuto, os atores também deverão criar uma cena musical e/ou corporal. Os atores e atrizes selecionados receberão remuneração de RS 12 mil, equivalente a três meses de trabalho.

Romance — Luci Collin explica que o romance, que será publicado no próximo mês pela editora Iluminuras, tem três eixos principais. O primeiro discute a trajetória das cinco Marias, mulheres comuns, com vidas aparentemente banais. O segundo aborda cinco grandes cientistas homens, que, por seus feitos extraordinários, são reconhecidos através dos séculos e recebem homenagens - são nomes de montanhas na Lua, por exemplo. Por fim, há um demiurgo, um criador, que representa o artista e confronta os dois eixos questionando o que torna a vida grandiosa. “Elas têm uma condição meio patética de existência. Nos vemos como vivendo vidinhas, mas será que não somos grandes justamente por isso”, questiona a autora.

Carolina e Letícia dividem a direção da peça e afirmam que o trabalho trará uma diversidade de olhares para o público. “Voltamos à poesia de pessoas simples, à beleza do existir em sua simplicidade. É um contraponto a esse mundo de construções midiáticas”, diz Letícia. Para Carolina, a grande discussão da história é onde está a grandiosidade da vida. “Como é o processo de elaboração dessas existências e como elas surgem. Esse é o nosso questionamento”, afirma.