Teatro Guaíra dá a largada em sua programação especial de final de ano

Redação Bem Paraná com assessoria

O Centro Cultural Teatro Guaíra apresenta no próximo fim de semana dois espetáculos que fazem parte da programação especial de fim de ano. Na sexta-feira, o Gala Escola de Dança Teatro Guaíra traz ao palco 120 alunos para mostrar o cotidiano do trabalho realizado pela instituição. No sábado, estreia a peça Papéis de Maria Dias, baseada na obra inédita de Luci Collin, que faz parte da edição 2018 do Teatro de Comédia do Paraná (TCP).

Gala Escola de Dança Teatro Guaíra

A Escola de Dança Teatro Guaíra faz três apresentações entre os dias 23 e 25 de novembro. A ideia é mostrar a jornada de um aluno de balé: todos os integrantes da instituição participam do espetáculo, apresentando a evolução nos níveis de aprendizado.

A coordenadora da EDTG, Patrícia Otto, afirma que a inspiração nasceu dos professores, pianistas, alunos e funcionários que encontram na dança um propósito para suas vidas. “No palco, mais do que o resultado do trabalho e dedicação de todos os envolvidos neste processo artístico, estarão jovens alunos que entendem a dança como meio transformador e essencial do ser humano”, diz.

Nos dias 22 e 23 de novembro haverá apresentações para estudantes de escolas públicas.

Escola de Dança Teatro Guaíra

A EDTG foi fundada em 1956 com o objetivo de formar os futuros bailarinos do Balé Teatro Guaíra. É uma instituição pública, mantida pelo Governo do Estado do Paraná, e oferece as seguintes atividades: Curso Livre Juvenil e o Curso Livre de Formação do Artista Bailarino.

Serviço

Gala EDTG

De 23 a 25 de novembro. Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 18h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (dez reais) e R$ 5 (cinco reais)

Papéis de Maria Dias

No dia 24, sábado, estreia a peça Papéis de Maria Dias, com direção de Letícia Guimarães e Carolina Meinerz.

A montagem conta a história de cinco Marias com vidas comuns, uma cabeleireira e uma atriz, por exemplo, sem nenhum feito extraordinário. Essa aparente normalidade é confrontada com a trajetória de cinco homens célebres - um deles é André-Marie Ampère, cientista que estudou o eletromagnetismo. Essa dinâmica é usada para discutir temas como grandiosidade, criação e os dramas da existência comum.

Luci Collin explica que o romance tem três eixos principais. O primeiro discute a trajetória das cinco Marias, mulheres comuns, com vidas aparentemente banais. O segundo aborda cinco grandes cientistas homens, que, por seus feitos extraordinários, são reconhecidos através dos séculos e recebem homenagens – são nomes de montanhas na Lua, por exemplo. Por fim, há um demiurgo, um criador, que representa o artista e confronta os dois eixos questionando o que torna a vida “grandiosa”. “Elas têm uma condição meio patética de existência. Nos vemos como vivendo vidinhas, mas será que não somos grandes justamente por isso?”, questiona a autora.



Teatro de Comédia do Paraná (TCP)

O Teatro de Comédia do Paraná (TCP) foi reativado em 2016 e desde então já foram apresentadas as peças O Homem Desconfortável, de Edson Bueno com direção de Alexandre Reinecke, e Hoje é Dia de Rock, de José Vicente, com direção de Gabriel Villela.

Foi criado em 1963 com a finalidade de orientar e coordenar as atividades teatrais do Centro Cultural Teatro Guaíra. O primeiro diretor do grupo foi Cláudio Correa e Castro que montou ‘Um Elefante no Caos’, de Millôr Fernandes. No elenco estavam Paulo Goulart, Nicete Bruno, Lala Schneider, Sale Wolokita, Manuel Kobachuk, José Maria Santos e Joel de Oliveira.

A partir de 1964, o TCP atuou até os anos 2000 e chegou a produzir cinco espetáculos em apenas um ano.

Serviço

Papéis de Maria Dias

De 24 de novembro a 9 de dezembro. Quinta, sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 20 (vinte reais) e R$ 10 (dez reais)