Teatro infantil toma conta do Sesi Portão no Mês das Crianças

Da redação

O Teatro Sesi Portão recebe espetáculos voltados às crianças durante todo o ano. São peças de companhias de renome de todo o Brasil e até do exterior que usam linguagens artísticas variadas para falar de uma forma lúdica e poética a este público tão especial. Aproveitando o Mês das Crianças, o espaço oferece uma verdadeira maratona artística para os pequenos. Entre os dias 10 e 27 de outubro, as famílias poderão usufruir de cinco montagens infantis com ingresso solidário ou a preços populares.

Para valorizar a cultura brasileira e aproximar as crianças do folclore nacional, três dos espetáculos do Mês das Crianças do Teatro Sesi Portão serão inspirados em lendas tradicionais do Brasil. São eles: Boitatá, Mula Sem Cabeça e O Boto – Amor de Rosamar. Já a montagem Contos do Mar se baseia em narrativas de povos italianos, japoneses, húngaros e brasileiros. E para encerrar a programação em grande estilo, a peça O Circo é Nosso vai promover uma grande festa para o público. Confira a programação abaixo.

SERVIÇO

Sesi Cultura Paraná Apresenta: Mês das Crianças no Teatro Sesi Portão

Data: de 10 a 27 de outubro.

Local: Teatro Sesi Portão.

Classificação: livre.

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão.

Valor: os espetáculos possuem ingresso solidário – doação de 1kg de alimento não perecível.

Observação: o espetáculo “O Boto” pede como ingresso solidário produtos de higiene pessoal. Como excessão, o espetáculo “O Circo é Nosso” possui ingresso a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

Contos do Mar

O universo fantástico das fábulas e dos contos antigos inspiram as histórias de Contos do Mar, que tem como intuito a formação cultural de crianças. Todos os elementos cênicos da peça estimulam a imaginação e a criatividade, além de conscientizar as crianças sobre a importância da arte e da literatura no mundo atual.

Data: 10 de outubro

Horário: às 15h

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Boitatá

A lenda do Boitatá é revisitada numa montagem que acredita no potencial poético do teatro, quando vem de encontro com o campo sensível da criança. Uma história fundamentada no hábito bastante peculiar de uma cobra; ela se alimenta dos olhos de outros animais e, assim, se torna luminosa. Muitas leituras e metáforas são criadas a partir do sentido da visão e passam a ser exploradas ao longo do espetáculo.

Data: 17 de outubro

Horário: às 15h30

Duração: 60 minutos

Mula sem Cabeça

Inspirado pela lenda da Mula sem Cabeça, um dos personagens mais conhecido e misterioso do folclore brasileiro, e pelos programas musicais Sr. Brasil e Viola Minha vida, da TV Cultura, o espetáculo traz uma encenação que brinca com os personagens e convida o público a participar das situações e criar o universo da peça.

Data: 18 de outubro

Horário: às 15h30

Duração: 60 minutos

O Boto - Amor de Rosamar

Peça inspirada na lenda do Boto apresenta de forma poética uma das vezes em que ele apareceu para enamorar. Na mitologia Amazônica, o Boto cor de rosa tem o poder de emergir das águas e se transformar em um belo rapaz que seduz as mulheres que se sentem atraídas pelo seu estranho fascínio.

Datas: 19 e 20 de outubro

Horário: às 15h30

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Valor: ingresso solidário - produtos de higiene pessoal que serão destinados para ONGs que atendem mulheres

O Circo é Nosso

O público é convidado a brincar e viver uma fantasia circense. Entre trapalhadas e adaptações de números clássicos, todos participam do imaginário e fantástico mundo do circo.

Data: 27 de outubro

Horário: às 16h

Duração: 45 minutos

Valor: R$ 20 inteira e R$ 10 meia