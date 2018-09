Técnico do Atlético avisa que usará time alternativo no clássico contra o Paraná

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, afirmou que não vai repetir a escalação na partida de domingo, contra o Paraná Clube, na Arena da Baixada. A declaração foi entrevista para as rádios Banda B e Transamérica, em Caracas, após a vitória sobre o Caracas, pela Copa Sul-Americana. A partida contra o Paraná será a 9ª em 30 dias.

O objetivo é evitar o desgaste físico excessivo de vários titulares. “A gente precisa rodar o grupo, oportunizar que todos joguem. E temos confiança em quem está entrando. Não estamos priorizando nenhuma competição. Estamos tratando de forma parecida”, declarou. “É um calendário complexo, com jogos a cada três dias”, comentou. “Em função desse desgate, acabam acontecendo esses erros”, afirmou.

Sobre a vitória contra o Caracas, Tiago Nunes explicou que as circunstâncias não eram favoráveis ao estilo de jogo do Atlético. “É um tipo jogo que não estamos muito acostumados, de bola longa, de segunda bola. Mas fomos eficazes e matamos o jogo”, declarou. “Aqui o gramado é alto e deixa o jogo mais lento. É um campo que não estamos acostumados”, disse. “Estamos acostumados em gramados mais rápidos. No Brasil, os clubes costuma molhar os gramados antes das partidas para deixar o jogo mais rápido”, afirmou.