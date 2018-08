Técnico do Atlético destaca presença de campeões paranaenses

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, destacou a presença de campeões paranaenses de 2018 no time que venceu o Peñarol, nessa terça-feira (dia 7), em Montevidéu, no Uruguai. “Dos 11 que iniciaram, seis estavam conosco no Paranaense. Todos os jogadores fizeram um primeiro semestre muito bom”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

No primeiro semestre, Tiago Nunes era o técnico do time sub-23, que representou o Atlético em todas as rodadas do Campeonato Paranaense. E o clube conquistou o título estadual, mesmo usando uma equipe alternativa.

Em junho, Tiago Nunes assumiu o time principal, após a demissão de Fernando Diniz. “Estamos em um processo de evolução. A equipe vem em uma crescente”, comentou Tiago Nunes, nessa terça-feira, após a vitória em Montevidéu. “Eu me sinto abençoado nesse momento, porque estou trabalhando com uma equipe de jogadores muito qualificada. Acima de tudo, eles estão dando o seu melhor”, declarou.

Para o treinador, a vitória no Uruguai é épica. “É uma história que vou contar para os meus netos”, disse Tiago Nunes. “É um feito histórico. Tenho um respeito muito grande pelo clube que enfrentamos hoje”, afirmou. “Fizemos um grande jogo, não só pelo placar. É muito difícil jogar aqui dentro”, completou.