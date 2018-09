Técnico do Atlético elogia Guilherme e Bergson ao falar sobre dupla dinâmica

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, elogiou os reservas Bergson e Guilherme na entrevista coletiva desse domingo (dia 23), após a vitória sobre o Paraná Clube. Os dois não atuaram na partida na Arena da Baixada. No entanto, para o treinador, a presença dos dois jogadores no elenco pressionam os titulares na busca pelo melhor futebol.

Perguntado sobre o desempenho da dupla Raphael Veiga e Pablo, Tiago Nunes citou os substitutos dessas duas posições. “Pablo é quem é porque o Bergson treina muito. E o Veiga é quem é porque o Guilherme treina muito. Há uma concorrência grande no elenco. Eles estão se esforçando muito. Temos opções para jogar ali”, disse. “O Atlético é uma equipe que procura jogar para frente, desde o Paranaense. E quando joga dentro de casa, o Atlético sempre foi vertical. E os jogadores com maior poder de definição acabam aparecendo mais”, argumentou.

Em relação à estratégia contra o Paraná, Tiago Nunes fez sua análise. “Criamos duas maneiras específicas para esse jogo. Uma por dentro, com Cirino quase como segundo atacante e o Nikão aberto. O Paraná é uma equipe que defende muito bem pelo centro. O Paraná fazia uma marcação sobre os nossos laterais diferente de outras equipes, que vinham fazendo marcação por encaixe”, declarou.

Agora o Atlético só volta a jogar no próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. “Agora é semana cheia para recuperar os atletas e para treinar. A confiança aumenta com os resultados. Ainda o time tem que evoluir naturalmente”, disse.