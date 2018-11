Técnico do Atlético fala sobre calor em São Januário e jejum como visitante

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, falou sobre o empate com o Vasco, nessa quarta-feira (dia 14), em São Januário. “O resultado acabou sendo justo. Não desistimos, realmente. Buscamos o resultado do empate até o final”, disse Tiago Nunes. “Foi um jogo muito parelho, equilibrado, com muitas situações criadas de gol”, comentou.

O jogo ficou marcado pelo forte calor. “Sentimos um pouco desse bafo. A temperatura estava muito alta dentro de campo”, disse. “Sentimos um pouco o desgaste, o que é normal”, afirmou.



O Atlético é o único do time do Brasileirão que ainda não venceu como visitante. “Não estamos encarando isso como um peso”, garantiu. “Chegamos a ser o último colocado, o 20º, atrás do Paraná Clube em alguns momentos. Conseguimos dar a volta por cima, conquistar a pontuação necessária não só dentro de casa, mas fora também. Temos que exaltar o que construímos até agora”, afirmou.