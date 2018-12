Técnico do Atlético foca na final da Sul-Americana, mas começa a pensar em 2019

Rodolfo Luis Kowalski

Ao que tudo indica, Tiago Nunes permanecerá no comando do Atlético Paranaense em 2019. Depois da vitória na noite de sábado contra o Flamengo, num Maracanã com mais de 66 mil torcedores presentes, o técnico, que chegou a ser cotado como um possível substituto de Renato Gaúcho no Grêmio caso esse aceitasse a proposta flamenguista, deu pistas diversas sobre sua permanência.

Embora tenha ressaltado que o foco do clube é todo na decisão da Copa Sul-Americana, única via possível para o Furacão garantir seu lugar na próxima Copa Libertadores, e que uma renovação de contrato só será discutida após o dia 12 (quando será disputada a partida de volta da final, na Arena da Baixada), o treinador atleticano revelou já estar conversando com a diretoria sobre o próximo ano e ainda comentou a montagem do elenco para 2019.

“Estou muito feliz pelas perspectivas que se apresentam, estamos conversando com a diretoria para 2019 e espero que as coisas andem bem. Mas o foco é todo na final da Sul-Americana. Após o dia 12 eu saio de férias e aí voltamos a discutir isso”, disse o treinador, comentando ainda sobre o elenco para a próxima temporada. “Temos um elenco bom e isso nos possibilita pensar a médio-longo prazo. Vamos buscar primeiramente jogadores na base e jogadores com potencial de mercado.”

Mesmo sem uma vaga no G6 (o Atlético precisava vencer e torcia por um tropeço do xará mineiro para chegar à sexta colocação, o que não aconteceu), Tiago Nunes ressaltou que a campanha do Furacão no Brasileirão é para se orgulhar. Quando assumiu o comando do time principal, substituindo Fernando Diniz, a equipe era vice-lanterna. Acabou na sétima colocação. Ao todo, são 35 partidas de Nunes na equipe principal, com 21 vitórias e sete empates (aproveitamento de 66,7%).

Além disso, o fato de o rubro-negro paranaense, com uma equipe repleta de jogadores considerados reservas, ter superado o rival carioca, vice-campeão brasileiro, faz aumentar a confiança do Furacão para o jogo contra o Junior Barranquilla, na próxima quarta-feira, avalia o treinador atleticano.

“A vitória de hoje (sábado) demonstra o poder do nosso grupo, a qualidade do trabalho, o repertório da equipe, que depois de fazer um jogo de contra-ataque na quarta-feira (contra 0 Fluminense) hoje fez um jogo de proposição. Então é uma equipe muito madura, que consegue jogar de formas diferentes sem mudar a tática, o esquema de jogo. Estou muito feliz e confiante depois de uma vitória dessa, porque vamos muito fortes para Barranquilla para dar um primeiro e importante passo na busca pela conquista da Copa Sul-Americana, que hoje é o foco total do clube.”

Na arena

Primeiro jogo da final será na quarta às 22h45

A Conmebol confirmou anteontem o horário para o jogo de ida entre Atlético-PR e Junior Barranquilla pela decisão da Copa Sul-Americana. A partida, que será disputada no Estádio Metropolitano de Barranquilla, começará às 22h45 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira. Já a decisão do título será na Arena da Baixada na outra quarta-feira (dia 12), mas o horário ainda será definido pela entidade. Para o jogo em Curitiba, inclusive, a garantia é de casa cheia. Na última sexta-feira o Furacão iniciou a venda pela internet de ingressos para a final continental e as entradas foram esgotadas no mesmo dia (com isso, não haverá venda nas bilheterias).

Na arena

Atlético viaja hoje para a Colômbia

Por conta da antecipação da partida derradeira do Brasileirão para sábado, o Furacão permaneceu quase toda a última semana no Rio de Janeiro. Ontem, depois do jogo no Maracanã, a delegação atleticana voltou para Curitiba. A viagem para a Colômbia acontece ainda hoje, com uma parada na região norte do país para reabastecimento da aeronave. O calendário congestionado, contudo, não significou que os jogadores tenham tido algum tempo de folga, sem treinamentos. Ontem, por exemplo, foi realizado o primeiro treinamento voltado para a decisão da Sul-Americana. Hoje, o grupo faz a última atividade em Curitiba e depois parte para a Colômbia em voo fretado.