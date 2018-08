Técnico do Corinthians fala em poupar jogadores contra o Atlético

Silvio Rauth Filho

O técnico do Corinthians, Osmar Loss, afirmou que pode poupar jogadores na partida de sábado (dia 4) às 21 horas, em São Paulo, contra o Atlético Paranaense. “Sentimos um pouco do cansaço”, disse o treinador, após a vitória sobre a Chapecoense, na última quinta-feira (dia 1º), pela Copa do Brasil. “O menor período que o futebol permite de recuperação é esse agora, são 69 horas apenas. É normal que a gente converse, veja com o setor de fisiologia, com a parte física e com a parte médica. E, se tiver algum jogador com excesso, podemos fazer substituições, sim, mas sempre analisando a segurança do atleta para não termos mais lesões”, explicou.

Depois de enfrentar o Atlético, o Corinthians viaja até o Chile para enfrentar o Colo-Colo, na próxima quarta-feira (dia 8), pela Copa Libertadores.



No último jogo, o Corinthians usou a seguinte escalação: Cassio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero.

Para a partida contra o Atlético, os desfalques por lesão são Jonathas, Mantuan e Renê Júnior. No entanto, o técnico Osmar Loss pode contar com a volta do centroavante Roger (ex-Atlético-PR) e do ponta Clayson. O volante Ralf, em fase final de recuperação, também tem chances de retornar ao time.