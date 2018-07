Técnico do Coritiba pede reforços com “rodagem” de Séries A ou B

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Eduardo Baptista, falou sobre a derrota para o Guarani, nessa segunda-feira (dia 9). O time sofreu um gol de escanteio e outro de falta. “A tônica da Série B é a bola parada. A gente trabalha bastante”, disse. “É um treino chato, exaustivo. Infelizmente a gente levou (os gols). Todo gol é falha coletiva. A responsabilidade é minha e de todos atletas”, declarou.

Baptista também pediu reforços. “A gente busca. Buscamos jogadores com rodagem de Série A e B”, disse. “A maioria do nosso elenco não tem experiência em Série A ou B”, comentou.

Sobre os demais lances do jogo, Baptista lamentou. “Não fizemos um bom segundo tempo. O Guarani baixou as linhas e tivemos dificuldades para infiltrar”, declarou. “Faltou no segundo tempo a parte da criação”, explicou.

Em relação ao jejum como visitante, o técnico também comentou. “Não fizemos uma atuação como no último jogo em casa. Não criamos tantas chances. O Coritiba é time de peso e tem que tomar as rédeas disso”, afirmou.