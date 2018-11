Técnico do Fluminense chama jogadores de "pacientes e guerreiros" após classificação heroica

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Oliveira não escondeu a sua satisfação após a vitória do Fluminense por 1 a 0, com um gol de Luciano, sobre o Nacional. O resultado colocou o time na semifinal da Copa Sul-Americana, e o rival sai do confronto entre Bahia e Atlético-PR.

E o comandante tricolor não poupou adjetivos para classificar o triunfo. Para ele, a estratégia foi fundamental, mas nada superou a postura do time no Parque Central.

"Os jogadores foram guerreiros, pacientes e persistentes. Controlamos o jogo. Foi uma vitória maravilhosa", disse o treinador.

Marcelo acrescentou ainda que a partida foi ganha não apenas no aspecto técnico, mas também no lado mental:

"Foi um ótimo jogo do Flu, muito equilibrado, nos preparamos muito no campo e emocionalmente".

Após a partida em Montevidéu, o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Tricolor encara o Vasco, às 17h, no Maracanã.