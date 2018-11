Técnico do Inter usa exemplo próprio e crê em 'impossível' no Brasileiro

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Odair Hellmann acredita no que 'parece impossível'. Usando exemplo próprio, o técnico do Internacional sublinhou que o título do Brasileiro ainda é disputa real do Colorado.

"Eu sou um cara positivo, que acredita. Vou usar um exemplo: O Inter vai fazer 110 anos de história, qual foi a vez que o clube efetivou um auxiliar como técnico do principal? Acho que nunca. Talvez tenha sido a primeira vez. Se lá atrás perguntasse se alguém acreditava, eu mesmo, diria que não. Então, por que não podemos ser campeões?", disse o treinador.

Odair ainda repetiu o que todos os jogadores que concederam entrevistas nesta semana disseram: o Inter não pode contar com tropeço do Palmeiras. De nada adiantaria qualquer infortúnio alviverde se o Colorado não vencer seus jogos.

"Não podemos esperar nada do Palmeiras. Não adianta nada eles perderem e nós também. Temos que fazer a nossa parte e deixar o que parece impossível acontecer. Aconteceu comigo, por que não pode acontecer com o Palmeiras?", completou Odair.

São seis jogos até o fim do Brasileiro, 18 pontos em disputa, e o Palmeiras tem cinco a mais que o Inter na classificação. Na 33ª rodada, enquanto o Colorado encara o Ceará, o Palmeiras tem pela frente o Atlético-MG.