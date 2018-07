Técnico do Paraná festeja vinda de Maicosuel antes mesmo de clube confirmar

Redação Bem Paraná

O técnico do Paraná Clube, Rogério Micale, festejou a possível vinda do meia-atacante Maicosuel, ex-São Paulo. A negociação está em andamento, mas ainda não foi confirmada pela diretoria.

“Se realmente se concretizar, é um ótimo reforço”, disse Micale. “Ele é experiente, vai trazer maturidade para o time”.

Maicosuel, de 32 anos, já atuou pelo Paraná nos anos de 2005 e 2006. Estava no time que se sagrou campeão paranaense em 2006 – foi o último título do clube. Os direitos econômicos pertencem ao São Paulo. Ele viria por empréstimo, até o fim deste ano. Em 2018, ele atuou pelo Grêmio no primeiro semestre, inclusive com participação na Taça Libertadores deste ano. Mas acabou devolvido ao São Paulo, que não deverá ficar com ele.

Maicosuel seria o quarto reforço do clube nos últimos dias. Dois outros já estrearam pelo clube, os meias-atacantes Rodolfo e Nádson. O zagueiro René Santos ainda não assinou, mas já treinou nesta segunda-feira (23) na Vila Capanema. Micale espera que o jogador possa estar à disposição na partida desta quarta-feira (24), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.