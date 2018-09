Técnico do PSG diz que poupou Neymar em goleada porque 'ele não dormiu bem'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain goleou o Saint-Etienne por 4 a 0 nesta sexta-feira (14), mas não contou com Neymar em campo. Após a partida, o técnico Thomas Tuchel justificou a ausência do atacante brasileiro a uma noite mal dormida.

O alemão também citou a participação do camisa 10 nos 90 minutos do amistoso entre Brasil e El Salvador, na última terça, nos Estados Unidos, para dar mais descanso ao jogador e ter força máxima na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, na próxima terça (18), na Inglaterra.

"Nós nos falamos ontem (quinta-feira). Disse que ele não iria jogar e que não poderia fazer o treinamento. Mas ele se sentiu bem. Fez toda a sessão. Mas ele não dormiu bem à noite", disse Tuchel em entrevista coletiva.

"Hoje, às 10 horas, eu perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu: 'Eu não sei'. Quando ele me disse isso, foi como um alarme na minha cabeça. Ele jogou 90 minutos (com a seleção brasileira). Não queria correr riscos. Nós decidimos que ele não iria jogar", concluiu.

Neymar esteve no Parque dos Príncipes nesta sexta e assistiu ao jogo nas tribunas ao lado do atacante Mbappé, que cumpriu suspensão na quinta rodada do Campeonato Francês, que tem o PSG na liderança, com 15 pontos.