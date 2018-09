Técnico do São Paulo tira peso de clássico com Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma decisão. É assim que Diego Aguirre, técnico do São Paulo, encara o clássico do próximo sábado contra o Palmeiras, no Morumbi. O time alviverde venceu o Cruzeiro e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, contra 52 da equipe tricolor, que empatou por 2 a 2 com o Botafogo.

"Estamos entrando na etapa final e todo jogo é uma decisão. Não só o jogo do sábado, mas as outras rodadas também. Precisamos estar calmos e acreditando no que podemos fazer. É tentar ganhar em casa o próximo jogo para seguir na luta", comentou o treinador uruguaio em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Para Aguirre, são poucas as lições que o São Paulo pode tirar do empate com o Botafogo e aplicar diante do Palmeiras. "Jogos diferentes. Não tem muita coisa a ver. Sabemos que vamos enfrentar um rival muito bom, mas estamos confiantes. Sinto que o time está bem e vamos nos preparar para mais uma decisão".

O técnico negou que o elenco esteja nervoso com a queda de rendimento no segundo turno e elogiou a atuação da equipe no segundo tempo neste domingo, mas admitiu que o empate contra os botafoguenses não pode ser comemorado. "Empatar fora às vezes é bom, mas não quando você precisa dos três pontos. Nós precisamos voltar a vencer e temos jogos decisivos pela frente. Precisamos estar tranquilos e acreditar nas coisas boas que podemos fazer e vamos fazer".

Aguirre ainda destacou que o São Paulo pode ter contra o Palmeiras dois reforços importantes. "O Arboleda cumpriu suspensão e o Everton (recuperando-se de lesão) vai estar à disposição também. Isso é importante, na reta final contarmos com todos", disse.

O técnico concluiu a entrevista prevendo que a briga pelo título ficará aberta até o final do Brasileiro. Neste momento, a diferença entre o líder Palmeiras e o quinto colocado Flamengo é de quatro pontos. "Acho que vai ser até a última rodada. Estamos com muitos times fortes brigando e sinto que não vai ter diferença de muitos pontos".