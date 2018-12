Técnico do sub-20 do Santos é demitido após "vazamento" de áudio polêmico

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do sub-20 do Santos, Leandro Mehlich, foi demitido nesta sexta-feira, após polêmica envolvendo um áudio "vazado" no WhatsApp foi. A "mensagem" expôs duras críticas do profissional ao seu time e, inclusive, a geração atual dos Meninos da Vila.

A reportagem ainda antecipou que o técnico Emerson Balio, do sub-15, deve comandar o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, apesar de o ex-meia Elano negociar com a diretoria santista o seu retorno ao clube paulista.

Durante o polêmico áudio, Leandro Mehlich disse, inclusive, que Elano já está contratado para assumir o seu posto na próxima temporada e por isso já previa a sua demissão após a disputa da Copa São Paulo. No entanto, o "vazamento" do áudio derrubou o treinador antes da competição.

O áudio provocou um "clima" bastante ruim no elenco que disputará a Copa São Paulo e ficou inviável a permanência de Leandro Mehlich.

"A batata está assando, divulgaram o Elano como treinador do sub-20 no ano que vem. Negócio está feio e eu não posso fazer nada. Tenho que continuar trabalhando da melhor maneira possível, fazendo minha propaganda, mas está bem claro que depois da taça (Copinha eu devo sair). Já estou tentando fazer uns contatos, se tiver alguma proposta pode me chamar que eu vou", disse o técnico no áudio.

"Time é fraco, time é ruim, geração que não ganhou p? nenhuma. Tento fazer o máximo, trabalhar, dar conteúdo, mas no final das contas chegam no limite deles e não têm como evoluir mais. Vamos ver, esperar para fazer um bom papel na taça, é a minha função, faço o melhor que eu sei fazer. Tenho que resolver os problemas e estou tentando", completou.

O técnico Leandro Mehlich, por sua vez, não atendeu as ligações e nem respondeu mensagens da reportagem para falar sobre o assunto, mas ao site Gazeta Esportiva ele disse que foi uma decisão interna para mexer com o brio dos jogadores e que ele sabia que o áudio seria "vazado" por meio de um funcionário, não revelado, do clube.