Técnicos de Atlético e Cruzeiro fazem mistério sobre clássico deste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os técnicos de Cruzeiro e Atlético-MG, que se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no Mineirão, apostam em mistério.

Tanto Mano Menezes quanto Thiago Larghi se recusaram a responder perguntas da imprensa sobre a escalação para o clássico, que é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do suspense, o treinador cruzeirense indicou que deve levar a campo um time misto. A ideia é poupar alguns jogadores que apresentam um desgaste físico maior, já que o time tem uma partida importante na quarta-feira (19), quando enfrenta o Boca Juniors, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Libertadores.

Com dores na coxa esquerda, Arrascaeta, é um desfalque certo. Assim como o meia Robinho, que está suspenso.

Mano deve ter a sua disposição, porém, o centroavante Sassá, que se recuperava de lesão no joelho esquerdo. A tendência, no entanto, é que ele comece o jogo no banco de reservas.

No Atlético, o treinador Thiago Larghi, além de não dar pistas sobre a escalação, fechou treinos para a imprensa. Diferentemente do rival, no entanto, o time alvinegro não poupará ninguém.

Apesar disso, o técnico diz não haver favoritismo. “Em relação ao outro time, temos que respeitar, não podemos menosprezar qualquer adversário. São sempre jogos difíceis, duros. Precisamos dos três pontos pra seguir a caminhada do segundo turno. Favoritismo não existe, é sempre igual no clássico”, afirmou Larghi.

Opinião que é partilhada por Mano Menezes. “Para o clássico, devo ser o milionésimo que fala essa frase, não há favoritismo para lá ou para cá. Nossa intenção é não jogar com A ou B para mudar a responsabilidade. O Cruzeiro vai jogar da maneira que pensa que pode vencer o clássico.”

Na luta para chegar ao G4, o Atlético-MG, quinto colocado, tem 41 pontos -três a menos que o Flamengo, que ocupa a quarta colocação.

Já o Cruzeiro é o sétimo, com 33 pontos.

ATLÉTICO-MG

Victor, Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson, Galdezani (Elias), Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi.

CRUZEIRO

Fábio (Rafael); Ezequiel, Murilo, Manoel e Egídio (Marcelo Hermes); Lucas Romero, Ariel Cabral, Bruno Silva, Mancuello (Thiago Neves) e Rafinha (Rafael Sobis); e Raniel. T.: Mano Menezes.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 16h deste domingo (16)

Juiz: Rafael Traci (PR)