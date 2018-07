Tem novidade no Bal Harbour Shops

Bem Paraná

Referência mundial em compras de luxo, o Bal Harbour Shops (www.balharbourshops.com), em Bal Harbour, Miami, reúne algumas das grifes mais importantes e prestigiadas do mundo. E para completar seu leque de lojas renomadas, o centro comercial acaba de anunciar uma grande novidade. Após anos de planejamento, Bal Harbour Shops assinou contrato com a gigante Barneys New York (www.barneys.com), loja de departamento especializada em luxo, que abrirá no Bal Harbour Shops sua primeira filial na Flórida. A loja de quase cinco mil metros quadrados irá ancorar o projeto de expansão do centro comercial, de 400 milhões de dólares, aprovado recentemente. Os planos estão a todo vapor e ainda não há data oficial para a inauguração.

Estamos muito felizes e orgulhosos com a chegada da Barneys New York ao Bal Harbour Shops. A marca sempre teve uma perspectiva diferenciada com relação à moda e ao luxo e sabemos que essa visão está em harmonia com nossos clientes, disse Matthew Whitman Lazenby, CEO do Bal Harbour Shops.

Entre peças de vestuário, acessórios, sapatos, joias, cosméticos e perfumes, a Barneys New York promete levar ao Bal Harbour Shops toda a elegância típica da marca e as peças-desejo dos mais aclamados designers do mundo. É um marco para a Barneys New York que nossa primeira loja na Flórida seja em Bal Harbour Shops, um centro comercial que atrai os melhores clientes de todo o mundo, que são justamente os compradores da Barneys New York atualmente, afirma Daniella Vitale, CEO e presidente da Barneys New York.

O restaurante Freds at Barneys New York também será inaugurado, dentro da loja, e vira mais uma opção de gastronomia refinada no Bal Harbour Shops.