Temas da disputa ao Planalto invadem debate de candidatos ao governo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Temas da acirrada disputa ao Planalto invadiram o debate com os candidatos ao governo de São Paulo promovido pela Folha de S.Paulo em parceria com o UOL e o SBT nesta quarta (19). Nos três blocos, postulantes ao cargo foram confrontados por adversários e jornalistas sobre declarações e propostas dos presidenciáveis de seus partidos ou coligações.

Tecnicamente empatado com Paulo Skaf (MDB) na liderança das últimas pesquisas, o tucano João Doria aproveitou para acenar ao eleitor antipetista paulista em vários momentos e escalou as críticas ao candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, lembrando que o ex-prefeito de São Paulo perdeu para ele ainda no primeiro turno em 2016.

"Em um ano de gestão fizemos mais do que nos quatro anos do seu candidato, o Haddad", disse Doria a Luiz Marinho, candidato do PT.

Primeiro nas pesquisas de intenção de voto ao Planalto, Jair Bolsonaro (PSL) também foi trazido ao debate em vários momentos, em perguntas sobre segurança e mulheres.

Marinho, por exemplo, elogiou o "bonito movimento Ele Não", de mulheres contrárias ao deputado federal, e disse que evitaria "até mencionar o nome" do presidenciável.

Segundo Marinho, Bolsonaro representa "um grande retrocesso na política brasileira".

Doria, por sua vez, aproveitou uma pergunta ao candidato Rodrigo Tavares, do PRTB, da coligação de Bolsonaro, sobre segurança pública para destacar as suas propostas.

"Temos uma proposta bastante dura para a segurança pública no estado de São Paulo. Vamos colocar a polícia nas ruas, implementar um novo padrão para a polícia militar e a polícia civil", disse o candidato tucano.

Tavares foi ainda confrontado com declarações do candidato a vice de Bolsonaro, o general da reserva Hamilton Mourão, de que famílias pobres "sem pai e avô, mas com mãe e avó" são "fábricas de desajustados" que fornecem mão de obra ao narcotráfico.

Segundo o candidato do PRTB, a frase de Mourão "foi pinçada de um contexto maior". "O contexto era as favelas do Rio onde a força policial chegou e expulsou os bandidos e não houve, naquele momento, uma aproximação do Estado. E as mulheres que ali estão estão carentes dessa proteção do Estado", afirmou.

Vestido com uma camiseta vermelha com o rosto do ex-presidente Lula, preso por lavagem de dinheiro e corrupção, Marinho afirmou que o líder petista foi "preso de forma injusta" e que o Judiciário tem "atuado de forma transversa" no caso de Lula.

Ao ser chamado de marqueteiro por Marinho no debate, Doria citou a camiseta do adversário para argumentar que é o petista quem faz um "marketing do mal".

O governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição e que está atrás de Doria e Skaf, partiu mais uma vez para o confronto com o último.

Nesta vez, no entanto, ele não vinculou o emedebista ao presidente Michel Temer, mas optou por citar as denúncias do presidente licenciado da Fiesp na Lava Jato, que investiga doações ao candidato na campanha de 2014. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que Skaf recebeu R$ 5,1 milhões da Odebrecht em caixa dois naquele pleito.

O candidato do MDB respondeu que as citações a ele na Lava Jato foram feitas por pessoas "sem credibilidade" e que não há prova de que ele "tenha recebido qualquer recurso ou pago qualquer recurso ilegal".

Marinho e Marcelo Candido (PDT) também tiveram que responder sobre denúncias.

O petista foi questionado sobre a acusação de fraude e corrupção na licitação e construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo, pela qual é réu. "Ser réu não é culpado. Tem um condenado aqui nesse debate e não sou eu. Desafio qualquer um a comprovar que houve desvio na obra do museu", disse.

O petista se referia a Doria, que foi condenado à suspensão dos direitos políticos no mês passado pelo uso da marca Cidade Linda na Prefeitura de São Paulo. O tucano está recorrendo da decisão.

Outro que enfrenta problemas judiciais é Marcelo Candido, que teve a candidatura impugnada após ter suas contas à frente da Prefeitura de Suzano rejeitadas.

"Basta o eleitor conferir quais foram as razões que levaram à rejeição das contas e como se deu o processo de votação dessas contas na câmara municipal", defendeu-se.

A prévia de audiência do debate foi de 4 pontos na Grande São Paulo. Os dados são preliminares. Cada ponto, em São Paulo, equivale a 71 mil domicílios.