Temer crítica 'barbaridades' de candidatos na pré-campanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira (30) que os pré-candidatos à Presidência devem refletir mais sobre os temas do país antes de propor "barbaridades" na campanha.

Ele deu a declaração durante encontro com empresários, em São Paulo, ao falar a respeito de propostas na campanha sobre a revisão de bandeiras de seu governo, como o teto de gastos públicos e a reforma trabalhista.

No evento, Temer disse, sem citar nomes, que leu um artigo de um pré-candidato com essas sugestões e ficou tentado a responder. Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Lula (PT) estão entre os que defendem a revogação de medidas do governo entrevista.

"O meu maior desejo nesse momento é que não venham a cortar aquilo que já foi começado, ainda insuficiente. Nós precisamos continuar", afirmou.

Ele também defendeu medidas de seu governo na economia e disse ter concepção "radicalmente oposta" à gestão anterior, de Dilma Rousseff. Ele fez referência à petista também ao falar que governantes que tentaram governar sem o Congresso "não foram adiante".

Temer criticou ainda o que chamou de radicalismo na política e disse que é preciso buscar mais consenso. Disse que nenhum eleito terá como governar sem discutir a reforma da Previdência.

Na semana passada, em viagem à África, o presidente reafirmou que seu partido, o MDB, terá candidato próprio, o ex-ministro Henrique Meirelles. A convenção para oficializar a campanha dele será no próximo sábado (4).