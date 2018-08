Temer diz que Brasil é exemplo de democracia para o mundo

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou na noite desta terça-feira (31) que o Brasil é um exemplo de democracia para o mundo.

"Temos que levantar a cabeça e dizer que temos problemas, mas sabemos superá-los porque sabemos fazer as instituições funcionarem", disse durante evento no Palácio do Planalto.

A frase foi dita depois de o presidente citar a série de viagens internacionais que fez recentemente como México, Peru e África do Sul.

A fala do emedebista foi feita em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, durante a qual ele assinou uma nova Medida Provisória que destina recursos da loteria federal para o FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública).

Uma primeira versão do texto foi editada em 11 de junho, mas revogada nesta terça devido a reclamações de que o repasse de recursos para os ministérios da Cultura e de Esporte seria prejudicado.

Em tom elogioso à sua gestão, o emedebista disse ter feito "do limão uma limonada" ao trazer para o Palácio do Planalto a questão da Segurança Pública, que é atribuição dos estados. Em busca de popularidade e de agenda positiva, o presidente decretou em fevereiro a intervenção federal em segurança pública no Rio de Janeiro.

Nesta terça, ele disse que a reedição da MP garantiu os recursos para Segurança, mas sem remover dinheiro de Esporte e Cultura, que considerou temas fundamentais.

"Não há nada que una mais as pessoas e os estados do que o esporte e a cultura. São dois temas fundamentais", afirmou Temer.

O Palácio do Planalto não divulgou ainda os detalhes da nova MP, com o montante de recursos que será destinado a cada pasta.