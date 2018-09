Temer é do PT, diz Alckmin em Natal

Folhapress

NATAL, RN (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, associou o presidente Michel Temer ao PT durante agenda de campanha nesta sexta-feira (14) a Natal.

"O Temer, eu não votei nele. O Temer é do PT. Ele era vice do PT. Quem escolheu o Temer foi o PT, não fomos nós. Eles quem escolheram o Temer como vice", disse o tucano, defendendo a legalidade do processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

"É óbvio que se tinham crimes cometidos. Não foi a primeira vez que se teve impeachment. No sistema presidencialista, quando se tem problemas, troca. Qual é a maneira de trocar? É o Congresso Nacional com o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos é não errar mais."