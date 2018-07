Temer pede integração com África, mas deixa reunião do Brics sem ouvir africanos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua última participação na cúpula do Brics (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o presidente Michel Temer defendeu maior integração econômica com os países africanos. Ele deixou a sessão, porém, antes de uma rodada de discursos de países do continente, convidados para o encontro pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

"O Brasil está ligado à África pela história, pela cultura, pelo sangue. Não por acaso, a aproximação com a África é para nós uma prioridade permanente", disse Temer, em discurso durante sessão que reuniu o chamado Brics Plus -que incluiu este ano Turquia, Argentina e Jamaica- e países africanos convidados por Ramaphosa.

Em sua fala, Temer citou "ações concretas" tomadas pelo Brasil no sentido de ter maior aproximação com a África, como a construção de um laboratório para o diagnóstico de tuberculose em São Tomé e Príncipe e acordos de investimento com Moçambique, Angola, Malaui e Etiópia.

"Mas o potencial a ser explorado ainda é enorme", continuou o presidente. "Temos negociações em curso com a Tunísia e o Marrocos. Estamos prontos, também, para expandir nosso acordo com a União Aduaneira da África Austral".

Temer defendeu também uma maior cooperação brasileira em treinamento de militares para forças de paz. Durante a cúpula em Joanesburgo, a África do Sul propôs aos Brics a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.

"O Brasil olha para a África com a determinação de empreender projetos que nos aproximem cada vez mais. O Brasil olha para a África -e para os países aqui representados, com amizade e com sentido de futuro", concluiu.

Temer deixou a sessão logo após a fala do presidente russo Vladimir Putin, antes do início dos discursos dos líderes do Brics Plus e dos 22 países africanos convidados. Putin, Ramaphosa e os presidentes da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, permaneceram até o final da sessão.

Ele foi substituído na mesa dos chefes de Estado do Brics pelo ministro das Relações Exteriores, Aloyisio Nunes, e embarcou para o Brasil por volta de 12h20 no horário local (7h20 no horário de Brasília).

O presidente antecipou sua volta ao país, inicialmente prevista para este sábado (28). Sua agenda incluía a inauguração, nesta sexta, de um centro de treinamento da Embraer em Joanesburgo, mas as instalações não ficaram prontas.

Durante sua estadia na África do Sul, Temer teve reuniões bilaterais com Ramaphosa e com o presidente chinês, Xi Jinping, a quem solicitou a eliminação de barreiras às exportações brasileiras de açúcar e frango.