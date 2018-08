'Temos direito de mudar o rumo de nossas vidas', diz Xuxa após separação de Sheila Mello

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-nadador Fernando Sherer, conhecido como Xuxa, 43, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (2), para se manifestar sobre o término de seu casamento com a dançarina Sheila Mello, 41, após oito anos. "Todos temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade", afirmou em sua conta no Instagram.

"O amor não acabou ele se transformou mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos e íntegros e verdadeiros quando separamos e nosso amor será eterno. Deus, dê sabedoria pra continuarmos educando e ensinando os valores que sempre passamos a nossa filha", continuou.

A separação do casal foi anunciada, na noite de terça (1º), pela própria dançarina. "Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim, do que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher entre eu o Fernando chegou ao fim!", disse ela na ocasião.

Assim como Sheila agradeceu o ex-marido em um post nas redes sociais, Xuxa mandou uma mensagem para ela agradecendo pelo tempo que ficaram juntos e pela filha que tiveram. "Você sabe o quanto sou grato pelo presente de Deus que você me deu. Estamos juntos sempre, pois sempre seremos uma família", disse.

Alguns internautas lamentaram a notícia no Instagram e outros desejaram a volta do casal: "Talvez esse tempo seja suficiente para vocês verem que juntos são melhores, não desanime", disse um fã; "Que vocês sejam felizes no caminho que escolheram... Só desejo amor para os dois, juntos ou separados", firmou outro.

Mello e Scherer se conheceram no programa A Fazenda (Record), em 2009, e se casaram um ano depois. A única filha do casal, Brenda, nasceu em 2013. Sheila, que ficou famosa após ser escolhida a nova loira do É o Tchan, retornou ao grupo em maio para fazer alguns shows em comemoração pelos 20 anos do concurso que a elegeu.