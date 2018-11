'Temos que abrir muito o coração para acolher todo mundo', diz Gilberto Carvalho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Um dos principais aliados do ex-presidente Lula, Gilberto Carvalho defendeu a ampliação das alianças de Fernando Haddad no segundo turno e afirmou que já foi procurado por políticos do DEM e do MDB que querem apoiar o petista.

Segundo Carvalho, Jayme Campos, senador eleitor pelo DEM no Mato Grosso, o procurou neste domingo (7), logo após a confirmação do segundo turno entre Haddad e Jair Bolsonaro (PSL), e disse que quer apoiar o candidato do PT ao Planalto.

"Precisamos abrir muito o coração pra acolher todo mundo", afirmou.

Carvalho disse ainda que a segunda etapa da campanha de Haddad deve falar mais diretamente com os pobres e movimentos sociais.