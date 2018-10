"Temos um sonho e vamos fazer por onde", diz Paquetá sobre título do Fla

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 3 a 0, nesta sexta-feira (5), em Itaquera, o meia Lucas Paquetá comemorou bastante os dois gols marcados e o resultado expressivo. Na saída de campo, ele deixou claro que o sonho do título brasileiro continua, apesar das recentes decepções do Rubro-negro.

"Pode sim (ser um divisor de águas). Temos um sonho e vamos fazer por onde. Sabemos que temos coisas a mudar e buscamos por isso. A vitória era muito importante. Estou muito feliz. Vamos valorizar a partida que fizemos. Demos a vida e os gols saíram", afirmou.

Responsável por fechar o placar, o lateral Renê destacou o trabalho do técnico Dorival Júnior, que chegou recentemente em substituição ao novato Maurício Barbieri.

"O Dorival levantou a nossa confiança. Viemos de uma eliminação doída e procuramos conversar, motivar, acertar o último passe, o último chute. A nossa equipe caprichou para fazer os gols", encerrou.

Com 52 pontos, o Flamengo ocupa a 3ª posição no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo apenas no dia 13 de outubro, quando enfrenta o Fluminense, às 17h (de Brasília), no Maracanã.