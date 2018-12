Temperatura aumenta e deve provocar chuva em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrada de uma brisa marítima no final da tarde deverá provocar pancadas de chuva em áreas isoladas na capital e Grande SP nesta terça-feira à noite, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo.

O dia amanhece quente, com 17 graus, e deverá esquentar mais ao longo da tarde, podendo chegar aos 30 graus. Já nesta quarta a temperatura deverá despencar com a formação de uma área de baixa pressão no litoral. A tendência é de que a temperatura não passe da marca de 22 graus.

A quarta-feira deverá seguir a mesma tendência, também com chance de chuva na capital. A máxima chegará soa 23 graus.