Temperatura despenca nesta quinta, e SP terá final de semana frio e chuvoso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vários dias com registro de elevação de temperaturas, o clima volta a esfriar em São Paulo nesta quinta (4). Segundo informações do Climatempo, a variação prevista pode chegar a menos 10º C e se estender pelo final de semana.

De acordo com a meteorologista Fabiana Weykamp uma frente fria seguida pela passagem de uma massa de ar polar serão responsáveis pela mudança significativa no tempo em todo o estado.

A previsão é que ventos comecem a alterar o clima ainda entre a tarde e a noite desta quarta (3), quando a temperatura máxima pode atingir os 32º C. À noite há possibilidade de chuva generalizada na cidade de São Paulo. Na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte as chuvas serão mais intensas e fortes.

A temperatura mínima também não será atingida apenas durante a madrugada. Conforme a previsão meteorológica, o dia começa com um clima ameno e vai esfriar principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite.

A máxima durante todo o dia não deve ultrapassar os 22º C, enquanto a mínima pode chegar aos 16º C. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com intensidade que vai de fraca à moderada.

Na sexta-feira (5) o dia ainda amanhece nublado e com baixas temperaturas em todo o estado. O litoral registra chuva fraca e constante. Já na capital paulista o dia estará nublado, um pouco mais frio, também com previsão de chuva para qualquer hora. A temperatura mínima será de 15º C e a máxima chega a 19º C.

O tempo continuará nublado e frio no sábado (6). Na cidade de São Paulo os termômetros variam entre 14º C e 21º C. Pode ocorrer a abertura do sol em alguns períodos do dia, mas também estão previstas pancadas de chuva. O dia termina com predomínio da nebulosidade.

Quem quiser evitar chuva na hora de ir votar no domingo (7) deve aproveitar o período da manhã. Apesar do clima ficar um pouco mais quente do que no sábado, incluindo a abertura de sol nas primeiras horas da manhã, o dia deve terminar com pancadas de chuva, que começam à tarde.