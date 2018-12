Temperatura esquenta em SP após frio no final de semana; chuva segue

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um final de semana frio na cidade de São Paulo, a previsão é de que as temperaturas comecem a aumentar durante a semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a segunda-feira começa com máxima de 24ºC, e o termômetro chega a 29ºC até quarta-feira (10) -a mínima também aumenta de 17ºC para 19ºC.

Apesar do aumento das temperaturas, também estão previstos tempo nublado, trovoadas isoladas e pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

As temperaturas aumentam também em outras cidades no estado de São Paulo, principalmente a partir de terça-feira.

A semana começa com os termômetros entre 11º e 33ºC e, na quarta-feira, variam entre 13ºC e 36ºC.

Com a umidade sendo transportada do oceano Atlântico, as faixas leste e sul do estado terão tempo mais nublado e chuvas mais constantes até a outra segunda-feira.

Assim como na capital, pancadas de chuva devem acontecer nos demais municípios do estado de São Paulo, principalmente no período da tarde, horário em que o calor é mais intenso.

As demais áreas da região sudeste também enfrentam um começo de semana com tempo nublado. No Rio de Janeiro, a previsão é de que o aumento na temperatura máxima seja de 9ºC.

Conforme a previsão meteorológica, a semana na capital fluminense começa com máxima de 28ºC e mínima de 19ºC, e a temperatura se mantém estável na terça-feira, com termômetros marcando entre 30ºC e 20ºC.

Já na quarta-feira, a máxima salta para 37ºC, e a mínima se mantém estável em 20ºC. A possibilidade de chuva é apenas em áreas isoladas da cidade.

Outras regiões do país, apesar de um leve aumento na temperatura, tendem a se manter estáveis e ter dias nublados.

Em Brasília, o clima fica parcialmente nublado e as temperaturas começam a semana com máxima de 30ºC e mínima de 20ºC. Até a quarta-feira, a máxima durante todo o dia não deve ultrapassar os 32ºC.

Na região Nordeste, as capitais Recife e Salvador, por exemplo, não apresentam alterações de mais de 1ºC de temperaturas máximas e mínimas.

Já em Manaus, os termômetros ficam estáveis com máximas de 36ºC a 37ºC e mínimas entre 26ºC e 27ºC até quarta-feira.