Temperaturas começam a 'despencar' em Curitiba nesta tarde de quarta-feira

Da Redação Bem Paraná com sites

A frente fria segue evoluindo e já causa chuvas em parte do Paraná nesta tarde de quarta-feira (15). Há bastante nebulosidade em todas as regiões, mas é entre o oeste, sudoeste e sul que há registro de chuva, enquanto que nas demais regiões paranaenses as nuvens são formadas em camadas mais elevadas e são pouco espessas (não são capazes de produzir chuva).

Em Curitiba, com céu encoberto desde a manhã, as temperaturas despencaram em relação à tarde de terça-feira, que chegou a marcar 26ºC. Pouco depois das 16 horas desta quarta, os termômetros marcavam apenas 13,8ºC na Capital, com tendência de cair ainda mais até a noite. Na quinta-feira (16) a previsão é que as temperaturas fiquem baixas e com pouca amplitude térmica — mínima de 10ºC e máxima de 15ºC.