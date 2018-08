Temperaturas mais baixas na Capital devem durar até a semana que vem

Da Redação Bem Paraná

Curitiba teve ontem uma das tarde mais frias do ano. Já no meio da tarde a temperatura estava na cass dos 9ºC, mas com sensação de 7ºC por causa do vento e da umidade. A massa de ar frio que atua sobre o Paraná desde o começo da semana não deve ir embora tão cedo. Segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), temperaturas mais altas devem aconter apenas na semana que vem.

Hoje, havia previsão de geada fraca no Sul da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e nos Campos Gerais. A mínima entre o fim da madrugada e início da manhã poderia chegar a apenas 5ºC na região da Lapa. Até o final desta semana as marcas máximas ficam abaixo dos 20ºC. Já as mínimas oscilam entre 7, 9 e 13 graus. Até o domingo o céu em Curitiba fica entre nublado e muitas nuvens. O sol volta a aparecer a partir da segunda-feira.

Gripe

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem um novo boletim da gripe. do começo do ano até ontem eram confirmados 77 mortes em decorrência da gripe, 12 a mais que o boletim da semana passada. De acordo com o levantamento da Sesa, as cidades com o maior número de mortes por gripe registradas neste ano, são Curitiba (13 mortes), Londrina (11 mortes) , Maringá (6 mortes) e Foz do Iguaçu (5 mortes).