Templo dos Games 

Há um ano, Thiago Penteado, abriu a Cooldown e-Sports em Curitiba. Cheio de sonhos e um amor incondicional pelos jogos de computador. O sonho se tornou realidade. Hoje a Cooldown é um sucesso entre os adoradores. Tem sua Arena de jogos, um cardápio especial, vários e bons drinks e conta -até- com uma equipe de psicólogos para atender os mais viciadinhos. Só posso desejar, parabéns a todos envolvidos!

Chico avô do Chico

Entre os dias 2 e 4 de agosto, Chico Buarque estará no Teatro Guaíra, apresentando sua nova turnê “Caravanas”. Neste show, o cantor canta a valsa “Massarandupió”, composta em parceria com seu neto, Chico Brown. Geralmente, quando faz a introdução a esta música, velho Chico se emociona. Principalmente se o neto estiver na plateia. Vale conferir! O espetáculo, é produzido pela sempre competente Verrinha Walflor.

Dia Mundial do Rock, Bebê

Como faz todos os anos, o Crossroads comemora o Dia do Rock com uma baita festa. Este ano será na Usina5, novo espaço de Curitiba pra grandes eventos. Serão 14 horas de música, mais de 30 bandas, em 4 palcos diferentes. O evento ainda conta com gastronomia de primeira chopes e drinks, pra não deixar ninguém desanimado. Eu vou e você?

