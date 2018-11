Templo satânico diz que irá processar Netflix por imagens de 'O Mundo Sombrio de Sabrina'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova série da Netflix, "O Mundo Sombrio de Sabrina", está sob ameaça de ação legal do "The Satanic Temple" (em tradução do inlglês, "O Templo Satânico").

A razão seria o uso de uma estátua que representaria o Dark Lord ("Senhor das Trevas") na série, que se assemelha à usada pelo templo.

O co-fundador da organização satânica, Lucien Greaves, disse que o monumento em homenagem a Baphomet, um deus pagão representado com uma cabeça de carneiro e corpo humano, teria sido apropriado pela série e, por isso, tomará ações legais contra a rede de streaming.

"Enviamos [à Netflix] uma carta de nossos advogados os informando sobre a violação de direitos autorais, solicitando que tirassem a imagem do programa", afirmou Greaves em entrevista ao site de notícias americano The Wrap.

A estátua a qual ele se refere aparece em diversas cenas de "O Mundo Sombrio de Sabrina", dentro da academia de bruxas para a qual a personagem Sabrina vai, após completar 16 anos. Na escola mágica, o Senhor das Trevas é homenageado e visto como um deus.

Em outra entrevista, para o jornal americano SF Gate, Greaves acusou a série por promover um "pânico satânico ficcional" e disse que o uso da estátua pode passar uma imagem errada de sua organização. "É angustiante ter que se preocupar com a associação que as pessoas podem fazer ao ver o monumento sem saber em que ele realmente foi inspirado."

Ele também disse em outro tuíte estar surpreso pelas pessoas questionarem a ação legal que a organização está tomando, e perguntou se elas ficariam surpresas se fosse um programa fictício usando imagens de uma mesquita real como se fosse um QG de terroristas.