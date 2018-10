Tempo deve ter mudanças perto do feriado de Finados

Da Redação Bem Paraná

O tempo deve ter mudança a partir desta terça-feira (30). Depois de dias seguidos sem chuva e com temperaturas amenas, a chuva deve voltar ao Estado na quarta-feira e assim prosseguir até o final de semana do feriado, segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Nesta terça o sol pode até aparecer entre muitas nuvens e as temperaturas ficam amenas — entre 12 e 23 graus.

Nesta quarta-feira (31), a frente fria avança sobre o Estado com previsão de temporais localizados no interior. Na quinta-feira (1), o tempo segue instável com chuva a qualquer hora do dia. Na sexta-feira (2) estão previstas pancadas de chuva durante a tarde no Estado e na Capital.