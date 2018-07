Tempo deve virar neste domingo e semana começa já com frio em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O frio deve voltar a Curitiba na próxima semana. Depois de uma semana com tardes quentes, o tempo deve virar já a partir de domingo, 28, com possibilidade de chuvas para todo o estado. Essa é a previsão do Sistema Meteorológico Simepar. Na Região Sul, em Palmas, a temperatura pode ficar perto dos 0°C, com possibilidade de geada.

A partir de segunda-feira, 30, a queda de temperatura será acentuada, com previsão de mínima de 9°C e máxima de apenas 12°C já na terça-feira em Curitiba.

O resfriamento já começou a acontecer no Rio Grande do Sul e deve atingir os demais estados do sul