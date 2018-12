Tempo em SP muda com passagem de frente fria e há risco de temporais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar desta quinta-feira (18) começar com calor e com sol em grande parte de São Paulo, a aproximação de uma frente fria deve mudar o clima entre o fim da tarde e o início da noite.

Segundo o Climatempo, várias regiões da cidade podem registrar temporais, semelhantes aos que ocorreram nesta quarta e que deixaram mais de 50 pontos de alagamentos e causaram a queda de 52 árvores na capital paulista. Em Ribeirão Preto, 179 pessoas ficaram desalojadas.

De acordo com o instituto de pesquisa, com o aumento do volume de chuvas a tendência é de que as temperaturas continuem mais baixas nos próximos dias, principalmente na sexta-feira (19), quando ocorrerá a passagem da frente fria por São Paulo. No momento o fenômeno atravessa áreas do sul do país.

Enquanto na terça os termômetros ultrapassaram os 30ºC, nesta quinta a máxima fica em 29ºC e, na sexta em 23ºC. Além das fortes chuvas, pode haver rajadas de vento em várias áreas da cidade..

As chuvas desta semana confirmam as previsões iniciais para o mês de outubro, que apontavam um aumento no índice pluviométrico.

Até a semana passada a cidade havia atingido 32% das chuvas previstas para todo o mês em uma semana. Na quarta a chuva apresentou variação em diversas regiões. Enquanto no Jabaquara e na Vila Formosa tinha chovido em média 62 milímetros, em Santo Amaro caiu o equivalente a 46,2 milímetros até o início da noite.

Apesar disso, o déficit de chuvas acumulado desde janeiro chega a 370 milímetros. Esse total equivale a chuvas que deveriam cair entre os meses de março e maio, de acordo com uma média histórica calculada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Essa previsão é baseada nas médias climatológicas entre os anos de 1981 e 2000, que ajudam a estabelecer as características do clima para cada período do ano.