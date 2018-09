Tempo fica instável nesta sexta e no sábado em Curitiba. Domingo pode ter sol

Da Redação Bem Paraná com sites

A sexta-feira (14) é chuvosa em quase todas as regiões do Paraná. Em Curitiba o tempo é nublado desde a manhã, quando choveu em alguns momentos. Durante a tarde ainda devem ocorrer chuviscos e o sábado (15) deve manter essas condições de chuva em momentos ao longo do dia.

O tempo muda um pouco no domingo (16). Apesar da previsão ser de céu com muitas nuvens, o sol pode aparecer e a chuva dá uma trégua.

As temperaturas ficam amenas até o começo da semana que vem. a partir de terça (18) as máximas se elevam e podem atingir os 23ºC. Mas, os últimos dias de inverno devem manter as temperaturas agradáveis, sem frio e sem calor. É no final do mês que as máximas devem subir e ficar perto de temperaturas de verão.