Tempo ruim apaga semáforos em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta das chuvas na capital paulista fez com que o paulistano encarasse mais uma vez o antigo problema dos semáforos quebrados.

Na rua Augusta, o semáforo no cruzamento com a alameda Jaú passou a tarde desta segunda-feira (8) apagado. Por volta das 17 horas, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) chegou ao local para ordenar o trânsito, mas ainda não havia enviado técnicos.

Já na avenida Brasil, desde o fim de semana agentes da CET e funcionários da concessionária ARC (contratada pela prefeitura para fazer a manutenção) tentavam solucionar um semáforo quebrado nos cruzamentos com a alameda Gabriel Monteiro da Silva e rua Atlântica.

A falha faz parte da rotina de Tatiana Alcantara, 42, que há dois anos trabalha numa clínica na avenida Brasil. "É só ameaçar chover que quebra", conta. A estagiária Jaqueline Alves, 34, já chegou a esperar meia hora para ir de um lado ao outro da mesma via. "Se não tiver o agente da CET para ajudar a atravessar, você não consegue", diz.

Em nota oficial, a CET disse que o semáforo da avenida Brasil sofreu vandalismo. Mas técnicos da manutenção, que estavam no local durante a tarde, afirmaram que o defeito se deve à falha no cabeamento subterrâneo.

A manutenção de semáforos em São Paulo é concedida pela prefeitura a três empresas e consórcios que operam em regiões distintas da cidade. Cada um dos contratos custa quase R$ 13,5 milhões à prefeitura.

Pelas regras do contrato, falhas graves como um semáforo apagado deveriam ser solucionadas em até duas horas. Mas a CET e as empresas concessionárias passaram a entender que este prazo vale apenas para que as equipes cheguem ao local do semáforo com defeito. Sendo assim, não há prazo para a solução efetiva da falha.