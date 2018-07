Tempo segue sem previsão de chuvas no Paraná

Redação Bem Paraná

Volta a esquentar um pouco no Paraná neste sábado, segundo o Simepar. Os ventos predominam mais do quadrante norte, são mais aquecidos e com presença de Sol durante o dia, se espera que as temperaturas se elevem novamente. No final do dia pode ter chuva rápida entre os setores Peste e Sul do estado.

No domingo, uma frente fria se desloca pelo mar na altura do sul do país. No Paraná se esperam algumas chuvas, sendo que no começo do dia mais a partir do Oeste e, até o final do domingo e madrugada de segunda-feira, sobre as áreas mais a Leste do Estado.

Entre a noite de hoje e o domingo há previsão do avanço de uma frente fria pelo Paraná, mas este sistema provoca pouca chuva na maioria das regiões.