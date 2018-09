'Temporada', com Grace Passô, é o grande vencedor do Festival de Brasília

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Temporada", de André Novais Oliveira ("Ela Volta na Quinta"), foi consagrado o principal vencedor da 51ª edição do Festival de Brasília, encerrada neste domingo (23).

Além de ter sido eleito como melhor filme pelo júri, o longa ainda venceu os Troféus Candangos de atriz (para Grace Passô), ator coadjuvante (para Russão), direção de arte e fotografia.

O filme conta a história de uma mulher que, ao se mudar para Contagem (MG) vindo de uma cidade do interior, tem que lidar com o novo cotidiano e com dificuldades no casamento.

"Torre das Donzelas", documentário de Susanna Lira sobre presas políticas, ficou com o prêmio especial do júri.

O melhor ator foi Aldri Anunciação, por "Ilha", de Glenda Nicácio e Ary Rosa, que também levaram o prêmio de roteiro. O filme mostra um jovem que sequestra um cineasta com o objetivo de rodar a própria história.

Beatriz Seigner foi escolhida a melhor diretora, por seu trabalho em "Los Silencios", que teve lançamento mundial no último Festival de Cannes. O filme mostra uma ilha no meio da Amazônia, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que é povoada por fantasmas.

Outro longa premiado em Brasília foi o terror "A Sombra do Pai", de Gabriela Amaral Almeida ("O Animal Cordial"), que levou os troféus de melhor montagem, som e atriz coadjuvante (Luciana Paes).

"Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, foi escolhido o melhor filme pelo júri popular. Documentário que traz no centro a cantora Linn da Quebrada, a obra também teve menção honrosa do júri.

Veja abaixo os principais premiados:

Longa-metragem

Melhor filme: "Temporada"

Melhor direção: Beatriz Seigner ("Los Silencios")

Melhor ator: Aldri Anunciação ("Ilha")

Melhor atriz: Grace Passô ("Temporada")

Melhor ator coadjuvante: Russão ("Temporada")

Melhor atriz coadjuvante: Luciana Paes ("A Sombra do Pai")

Melhor roteiro: "Ilha", de Ary Rosa e Glenda Nicácio

Melhor fotografia: "Temporada", Wilsa Esser

Melhor direção de arte: "Temporada", Diogo Hayashi

Melhor trilha sonora: "Bixa Travesty"

Melhor som: "A Sombra do Pai", Gabriela Cunha

Melhor montagem: "A Sombra do Pai", Karen Akerman

Júri Popular

Melhor longa-metragem: "Bixa Travesty"

Prêmio Especial do Júri: "Torre das Donzelas"

Menção honrosa do Júri: "Bixa Travesty"

Curta-metragem

Melhor filme: "Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados"

Melhor direção: Nara Normande ("Guaxuma")

Melhor ator: Fábio Leal ("Reforma")

Melhor atriz: Maria Leite ("Mesmo com Tanta Agonia")

Melhor ator coadjuvante: Uirá dos Reis ("Plano Controle")

Melhor atriz coadjuvante: Noemia Oliveira ("Eu, Minha Mãe e Wallace" )

Melhor roteiro: "Reforma", Fábio Leal

Melhor fotografia: "Mesmo com Tanta Agonia", Anna Santos

Melhor direção de arte: "Guaxuma", Nara Normande

Melhor trilha sonora: "Guaxuma", Normand Roger

Melhor som: "Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados", Nicolau Domingues

Melhor montagem: "Plano Controle", Gabriel Martins e Luisa Lana

Menção honrosa de atriz coadjuvante: "Mesmo com Tanta Agonia", Rillary Rihanna Guedes

Júri Popular

Melhor curta-metragem: "Eu, Minha Mãe e Wallace"

Prêmio Especial do Júri: "Liberdade"