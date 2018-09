Temporada de contratação de temporários começa neste mês

Da Redação Bem Paraná

Está à procura de um emprego para o Natal e as festas de fim de ano? Pois saiba que setembro é o mês em que muitos setores começam a selecionar candidatos para vagas temporárias. A temporada de contratação segue nos meses de outubro e principalmente novembro, mês que aumenta em 65% as contratações de final de ano, tradicionalmente.

Nos últimos anos o setor de calçado é um dos que mais contrata nesta época para fazer o estoque do final de ano. Junto com o ramo de vestiário respondeu por quase metade da contratações (48% do total em anos anteriores). A indústria em geral também aumenta a mão de obra para o final do ano, e as contratações também podem começar imediatamente. Os hiper e supermercados estão entre os maiores empregadores, principalmnente a partir de novembro. Já o comércio, intensifica suas contratações em novembro.

Claro que a circunstâncias deste ano, com a eleição presidencial tensa e indefinida, pode impactar ou atrasar alguns processos, já que toda a mudança de governo costuma mexer com os nervos do mercado, mas ainda assim, já existe uma expectativa otimista.

“Estamos com 4 mil vagas abertas e para o restante do ano esperamos ainda mais, já que trabalhamos com muitas empresas do setor de indústria e comércio, que costumam aumentar o seu quadro de funcionários com foco nas vendas de Natal. No ano passado, para se ter uma ideia, oferecemos 15% mais vagas no total que em 2016 e 30% mais vagas temporárias”, diz Fernando Medina, diretor de RH da Luandre, consultoria de RH que atende 200 das 500 maiores empresas do Brasil.

Em outros anos, a taxa de efetivação de temporários chegou a 30%.