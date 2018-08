Temporada de moda trará Zegna, Louboutin e diretora do Instagram a São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Setembro marca o início do circuito internacional de desfiles e, logo depois, o relógio da moda apontará para o Brasil. Além dos desfiles da São Paulo Fashion Week, a programação incluirá, entre 23 e 25 de outubro, a segunda edição do maior evento sobre luxo da América Latina.

O Iguatemi Talks, plataforma de debates do grupo homônimo, trará à cidade nomes como Gildo Zegna, dono da grife Ermenegildo Zegna, o sapateiro francês Christian Louboutin e o fundador da marca inglesa Bottletop, Cameron Saul.

Uma das personalidades mais influentes da moda, Zegna abre a programação do evento na manhã do dia 23 de outubro. Especializada em moda masculina, em especial a alfaiataria, a marca de luxo tem experiência no mercado brasileiro. Abriu a primeira loja em São Paulo, em 1998.

A vinda de Zegna pode despertar o interesse do mercado após o anúncio, na terça-feira (28), de que o grupo que leva seu nome acaba de adquirir 85% da grife homônima do estilista Thom Browne. De acordo com o portal de moda WWD, a marca foi avaliada em US$ 500 milhões (R$ 2 bilhões) pelo grupo italiano. A direção criativa continuará a cargo de Browne.

É um movimento ainda mais ousado do que os outros dois empreendidos no primeiro semestre deste ano, quando o grupo comprou participação na grife indiana Raghavendra Rathore Jodhpur, na chapelaria Cappellificio Cervo e nas tecelagens Pele Tessuta e Bonotto.

Outra atração do evento, Christian Loubutin falará, logo após Gildo Zegna, sobre a história de sua marca homônima que vende mais de 1 milhão de pares por ano e conseguiu, em junho, após batalha judicial, proteger os direitos de seus solados vermelhos.

Nome importante do mercado de moda sustentável, o britânico Cameron Saul é um dos fundadores da marca Bottletop e um dos pioneiros a desenvolver matéria-prima de luxo com responsabilidade socioambiental.

A relação entre moda e arte, outro tema em voga na indústria internacional, será o norte do debate entre Roland Herlory, CEO da grife francesa de moda praia masculina Vilebrequin, e o diretor de conteúdo da revista GQ, Ricardo Cruz.

O presidente do grupo Iguatemi, Carlos Jereissati Filho, diz que a ideia do evento é antecipar movimentos globais da indústria da moda e trazer ao país pessoas que influem nessas mudanças.

“Um shopping não é apenas um espaço de compras, mas de convivência. Nosso papel também é educativo, porque levamos aos clientes informações sobre aquilo que está nas vitrines e o que movimenta o mercado”, diz o executivo.

Por isso, a diretora de moda do Instagram, Eva Chen, e o diretor da revista Vogue italiana, Giovanni Bianco, são dois convidados que também devem movimentar o Iguatemi Talks. Enquanto Chen ensinará, por exemplo, como angariar mais seguidores na rede social e capitalizar com a moda, Bianco fará consultoria para montagem de portfólio direcionada a profissionais de moda.

Diversos empresários brasileiros, como Alexandre Birman, do grupo Arezzo, Natalie Klein, da multimarca NKStore, e Costanza Pascolato, da tecelagem Santaconstancia, confirmaram presença em mesas redondas e palestras nesta edição.

Os ingressos podem ser comprados no site do evento (iguatemi.com.br/iguatemitalks) e variam entre R$ 50, valor de uma palestra, e R$ 350, para os três dias de debates.