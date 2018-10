Temporada no Litoral do PR vai ter 80 dias e começa oficialmente no dia 21 de dezembro

AN-PR

O Governo do Estado definiu que a Operação Verão 2018/2019 começará no dia 21 de dezembro e terminará em 10 de março, após o carnaval. Serão 80 dias de atividades, 24 a mais do que no ano passado. As datas foram anunciadas nesta quinta-feira (18), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, durante reunião com a governadora Cida Borghetti e representantes órgãos estaduais que terão oferta de serviços e farão o atendimento à população naquele período. A coordenação ficou a cargo do chefe da Casa Militar, coronel Maurício Tortato.

A governadora destacou que esta ação do Estado é a mais importante no início do ano, pois atende um grande volume de pessoas. “O primeiro encontro serviu para iniciar as tratativas e definir as estratégias que serão implantadas durante a temporada. Precisamos unir esforços para ações nas áreas da segurança pública, saúde, esporte, meio ambiente, entre outras, sempre com foco na dignidade e na proteção de quem vive no Estado”, afirmou a governadora.

Cida Borghetti anunciou que os servidores públicos envolvidos nas atividades da Operação Verão receberão diárias cheias e terão liberdade para escolher o tipo de alojamento. Nos últimos anos, a diária havia sido reduzida e a responsabilidade por alojar o efetivo de segurança e bombeiros, por exemplo, ficava a cargo da coordenação, que alugava pousadas no Litoral e em outras regiões.

“Com essa mudança, cada um vai poder escolher onde quer ficar. Acreditamos que, apesar do impacto no orçamento do Estado, nossa atitude é responsável e humanizada, já que esses profissionais exercem um papel importantíssimo e precisam descansar em seus momentos de folga”, salientou.

TRANSIÇÃO – A governadora salientou, ainda, que a transição do governo estadual, que começará no dia 3 de dezembro, não afetará a Operação Verão. “Estamos fazendo uma transição tranquila e harmônica, que não vai abalar os serviços às comunidades”, disse ela.

Na reunião, Cida também anunciou a aquisição de 70 novas caminhonetes Hilux para a Polícia Rodoviária Estadual. Parte dos veículos poderá reforçar os trabalhos durante a Operação.

PLANEJAMENTO - A Operação envolve mais de 10 órgãos e secretarias de Estado. Até o dia 26 de outubro, todos os envolvidos devem enviar seus planejamentos à coordenação. “Com esses documentos, vamos consolidar as informações, verificar quais foram as experiências exitosas do passado, definir efetivo de segurança pública e fazer aperfeiçoamentos, sempre buscando a excelência nos serviços prestados à população paranaense”, disse o coronel Tortato.

Na reunião, alguns representantes deram detalhes preliminares sobre o trabalho na temporada. A pasta da saúde, por exemplo, vai reforçar as equipes de assistência médica e de enfermagem nos hospitais dos municípios do Litoral, em unidades de pronto atendimento e do SAMU. Além disso, vai repassar recursos para as prefeituras para a contratação de pessoal e de aquisição de materiais. “Faremos um trabalho em conjunto com os órgãos municipais”, disse o secretário da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), vai manter a análise da qualidade das águas, como ocorreu nas temporadas anteriores. O órgão também manter atividades educativas e de conscientização em quatro eixos: resgate de animais marinhos, conservação da flora, combate ao tráfico de animais e abandono de animais domésticos. “Também vamos fazer projetos de educação ambiental, principalmente com foco em crianças. Queremos que elas saiam daqui com mais consciência ambiental”, disse o secretário da pasta, Antônio Carlos Bonetti.

A Sanepar e Copel começam a fazer o reforço da estrutura para atender moradores e turistas. A empresa de saneamento também focará na limpeza das praias e em ações de educação ambiental, enquanto a Copel manterá o serviço de acesso à internet na orla.

SALVA-VIDAS – O Corpo de Bombeiros do Paraná está contratando 40 novos guarda-vidas para a Operação Verão. “Nossa intenção é ter 800 profissionais trabalhando em todo o Paraná, buscando preservar a vida não só dos paranaenses, mas também dos turistas que vêm para cá”, disse o comandante da cooperação, coronel Fábio Mariano de Oliveira.

A novidade deste ano, segundo ele, é que a corporação vai implementar a utilização de drones. “Com isso, vamos conseguir visualizar de uma plataforma elevada onde está a maior concentração de publico, e também proteger aqueles banhistas menos desapercebidos que acabam sendo levados pela arrebentação”, afirmou.