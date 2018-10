Temporais já afetaram 8 mil pessoas de 41 cidades do Paraná. Veja a previsão para o fim de semana

Redação Bem Paraná

A chuva que atinge o Paraná desde a última terça-feira (16) afetou 8,018 pessoas no Paraná, segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado no início da noite desta sexta-feira (19). Os temporais causaram destelhamentos, enxurradas e alagamentos em 41 cidades, deixando 473 casas danificadas e uma totalmente destruída, além de 89 pessoas desalojadas.

A cidade com maior número de pessoas atingidas foi Londrina, no Norte do estado, com 2,300 moradores prejudicados. Na Região Metropolitana de Curitiba, 120 pessoas foram afetadas em Almirante Tamandaré, 21 em Araucária,, 10 em Curitiba e três em Campo Magro.

Previsão para o fim de semana

A previsão do Sistema Meteorológico do Paraná,(Simepar) é de instabilidade ainda nesta sexta-feira (19) , mas o sol deve aparecer entre nuvens neste sábado (20) e domingo (21). Em Curitiba, a mínima no sábado deve ser de 19 graus e a máxima de 22. Já no domingo, as temperaturas devem cair com mínima de 10ºC e máxima de 16ºC.

Estragos

Em Curitiba, o telhado da garagem da Polícia Civil, na Vila Hauer em Curitiba, desabou com a intensa chuva na noite de quarta-feira (17). Ninguém ficou ferido. Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que recentemente foi retirada parte do telhado e que os andaimes continuam montados para dar mais proteção. Já existe uma licitação para obras no local. Na Capital, também foram registradas sete quedas de árvore nos bairrosCaximba, Tatuquara, Bairro Alto, Abranches, Pilarzinho, Uberaba, Bacacheri, Tingui, Tatuquara, Alto Boqueirão, Bairro Alto, Água Verde, Campina do Siqueira e Bacacheri. A Defesa Civil mantém em alerta equipes para pronta-resposta nas dez administrações regionais da cidade.

Em Maringá, no Noroeste do Paraná, uma aeronave de instrução, com duas pessoas abordo, saiu da pista no Aeroporto de Maringá com as fortes rajadas de vento de 120 km/h na manhã desta quinta (18). Em Londrina, no Norte do estado, a cobertura de um posto de gasolina foi arrancada pelo vento, que chegou a 70 km/h. A chuva também deixou mais de 400 mil imóveis sem luz em todo o Estado.