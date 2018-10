Temporais já deixaram estragos em 16 cidades e afetaram 2.912 pessoas no Paraná; previsão é de mais chuva

Josianne Ritz

Os temporais da Primavera que atingem o Paraná deixaram já um rastro de estrago com alagamentos, deslizamentos de terra e destruição causada pelos ventos fortes. Segundo o Instituto Simepar, há risco de novas tempestades com ventos até a madrugada de sexta (19). De acordo com boletim da Defesa Civil do Paraná, divulgado na tarde desta quinta (18), a chuva forte desta semana já afetou 2912 pessoas em 16 municípios do Estado, danificou 221 casas e deixou 92 pessoas desabrigadas. Na Região Metropolitana de Curitiba, as cidades mais atingidas foram a Capital, com 10 pessoas afetadas, Almirante Tamandaré, com 115, e Araucária, com 30.

Em Curitiba, o telhado da garagem da Polícia Civil, na Vila Hauer em Curitiba, desabou com a intensa chuva na noite de quarta-feira (17). Ninguém ficou ferido. Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que recentemente foi retirada parte do telhado e que os andaimes continuam montados para dar mais proteção. Já existe uma licitação para obras no local.

A chuva que atingiu Curitiba no início desta tarde causou dois destelhamentos de casas nos bairros CIC e Uberaba. Equipes da Prefeitura distribuíram lonas para os moradores. Não há desabrigados ou desalojados. Também foram registradas sete quedas de árvore nos bairros Tingui, Tatuquara, Alto Boqueirão, Bairro Alto, Água Verde, Campina do Siqueira e Bacacheri. A Defesa Civil mantém em alerta equipes para pronta-resposta nas dez administrações regionais da cidade. A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social - Guarda Municipal). Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pela Copel.

A chuva que chegou forte na noite de quarta-feira, 17, deixou mais estragos nos bairros Caximba, Tatuquara, Bairro Alto, Abranches, Pilarzinho, Uberaba e Bacacheri, onde aconteceram quedas de árvores e pontos de alagamentos. Foram 29 solicitações de riscos e quedas de árvores e galhos registradas na central 156, de acordo com relatório da Defesa Civil de Curitiba. Houve, ainda, três registros de alagamento pelo Sistema de Gerenciamento da Guarda Municipal nos bairros Pilarzinho, Uberaba e Caximba. No Caximba, o alagamento deixou três pessoas desabrigadas, já atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). Em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, ruas e casas do bairro Tanguá, ficaram alagados.

Desde a manhã, semáforos em alguns bairros ficaram desligados. No Juvevê, o semáforo da Avenida Paraná com a Rua Antônio Lago ficou em alerta. O semáforo da Rua João Gbur com a Rua Fernando de Noronha também teve problemas. De tarde, os semáforos na Avenida Nossa Senhora da Luz, no cruzamentos com as ruas Professor Brandão e Itupava, ficaram apagados desde as 15 horas.

Interior do Estado

Em Maringá, no Noroeste do Paraná, uma aeronave de instrução, com duas pessoas abordo, saiu da pista no Aeroporto de Maringá com as fortes rajadas de vento de 120 km/h na manhã desta quinta (18). Em Londrina, no Norte do estado, a cobertura de um posto de gasolina foi arrancada pelo vento, que chegou a 70 km/h.

MUNICÌPIOS AFETADOS PESSOAS AFETADAS

Almirante Tamandaré 115

Araucária 30

Assis Chateaubriand 0

Cambé 153

Campo Magro 3

Castro 40

Curitiba 10

Foz do Iguaçu 0

General Carneiro 0

Guarapuava 120

Londrina 2.300

Ponta Grossa 60

Rio Negro 30

Santa Cecília do Pavão 42

Sarandi 5

União da Vitória 5