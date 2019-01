Temporais não dão trégua ao Paraná

Da Redação

O mês de janeiro tem sucessivos dias com temporais no Paraná. Praticamente todos os dias foram de registros de chuva forte em algum ponto do Estado. Em Curitiba, já foram dois dias seguidos com temporais. Entre a quarta-feira (16) e quinta-feira (17), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil registrou pelo menos 44 ocorrências de queda de árvores ou galhos.

Nos mesmos dias, o Litoral também foi atingido por ventos e chuvas fortes. Guaratuba e Matinhos foram os mais atingidos. Em Guaratuba, inclusive uma imagem insólita. Uma construção de madeira ficou à deriva nas águas do Litoral, ontem. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil passou o dia de ontem percorrendo as cidades atingidas e distribuindo lonas para as famílias que tiveram o destelhamento de suas casas. Foram pelo menos 50 casas afetadas.

Na quinta-feira também, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. De acordo com o aviso, até a noite de hojepodem ocorrer chuvas intensas, com fortes ventos e possibilidade de formação de granizo.

Próximos dias

O fim de semana não deve ser muito diferente, com possibilidade de pancadas de chuva, às vezes fortes, em todo o Estado. Em Curitiba a diferença é que as temperaturas devem ficar mais amenas no domingo, com máxima prevista de apenas 21ºC, segundo o site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Até o final do mês, as pancadas de chuva devem continuar constantes, e o Estado deve ficar com predomínio de sol nas regiões.





Prefeituras do Litoral contabilizam danos

Uma reunião realizada no início da tarde de ontem entre a Prefeitura de Guaratuba, Governo do Estado e Forças Policiais definiu os rumos do que será feito após a tempestade com fortes ventos que atingiu o Litoral na quarta-feira.

Na reunião foi definido que recursos serão liberados para compra e entrega de telhas para as famílias que tiveram suas casas atingidas pela tempestade. O valor do recurso depende do levantamento completo da Defesa Civil Municipal que seria entregue até o final da tarde de ontem. Desde quarta, a Defesa Civil Municipal já distribuiu 730m² lonas.

Só em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros registrou destelhamentos de 19 casas, quatro escolas (duas municipais e duas estaduais), além do prédio da Companhia de Polícia Militar e em dois órgãos públicos. Por causa dos fortes ventos, cerca de dez embarcações também foram danificadas. O temporal também derrubou árvores e deixou 30 mil residências sem energia elétrica no município.

Em Matinhos, o Corpo de Bombeiros registrou 21 destelhamentos e 15 quedas de árvores. Em Pontal do Paraná foram cinco destelhamentos e sete árvores arrancadas e, em Paranaguá, houve duas quedas de árvores e registro de destelhamento em uma residência.